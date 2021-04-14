Коронавирус подтвердили у 15 амурчан за сутки

Половина новых пациентов чувствует только симптомы ОРВИ. Фото: pexels.com

В Амурской области 14 апреля коронавирусом заразились 15 человек. Темп прироста заболеваемости составил 0,1% - такой уровень сохранятся уже более месяца.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, у восьми человек (53%) заболевание протекает в виде ОРВИ, у семи (47%) – в виде пневмонии. За сутки на ковид проверили 2 163 амурчанина.

Всего же на 14 апреля в Приамурье зарегистрировано 22 107 фактов заражения COVID-19, обследовано 888 038 человек.