Губернатор Приамурья о профильных классах: «Это – первый этап в подготовке кадров нового уровня»

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Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал профильные классы с глубоким изучением специализаций первым шагом в подготовке кадров нового уровня. Одним из таких классов стал «менделеевский класс» в Свободном. Его создали в рамках договора о сотрудничестве между СИБУРом, Российским химико-технологическим университетом им. Д. И. Менделеева и минобрнауки Амурской области.

Проект «Менделеевские классы» стартовал в прошлом году. Как рассказал ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга, Амурская область стала одним из первых регионов, где начали реализовывать этот проект. Он подразумевает новый подход к преподаванию химии и других естественнонаучных дисциплин в школе, а также участие детей в проектах компании-партнера.

Амурский «менделеевский класс» расположился на базе центра «IT-Куб», созданного в рамках нацпроекта «Образования» и имеющего все необходимые технические возможности для организации дистанционных занятий. Сейчас по проекту занимаются 140 школьников.

- Проект «Менделеевские классы» – важный сегмент работы, начатой еще в 2018 году и направленной на опережающую подготовку высококвалифицированных кадров для будущих производств – Амурского ГПЗ и Амурского ГХК. На сегодняшний день в регионе созданы профильные инженерно-технические классы в Свободном. Кроме этого, Амурский технический колледж реализует образовательную программу «Лабораторный химический анализ». Здесь же создана площадка WorldSkills, выполняются программы целевого обучения студентов амурских вузов, выпускники АмГУ уже нарабатывают необходимые навыки и компетенции на действующих производствах, чтобы вернуться в регион уже опытными специалистами», — рассказала зампред регионального правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Губернатор Приамурья Василий Орлов также подчеркнул важность создания подобных классов:

- В Амурской области создается газоперерабатывающий и газохимический кластер, который потребует специалистов инженерно-технического направления с глубокими знаниями в области химии, физики, математики, информатики. Наша задача на сегодняшний день — дать возможность амурским школьникам получить глубокие знания по перспективным в скором будущем направлениям. В свою очередь это положительно скажется на развитии промышленного потенциала региона, и поможет закрепить инженерно-технические кадры в Приамурье.