Незаконные гаражи мешают устранить порыв труб в Благовещенске

По правилам, гаражей на этой территории быть не должно. Фото: АКС

В Благовещенске работники коммунальных служб не могут устранить порыв на инженерных сетях в районе ИПК «Приамурье» из-за незаконно установленных над ними гаражей, также мешают деревья.

- Несогласованное использование земли усложняет работу коммунальщиков. Порой, чтобы выявить место порыва или добраться поврежденного участка или запорной арматуры необходимо убрать гараж или выкопать дерево. Это занимает много времени, а в это время потребители вынуждены оставаться без ресурса, - рассказал директор по водоснабжению и водоотведению ООО «Амурские коммунальные системы» Михаил Пищик.

По его словам, существует такое понятие как санитарно-защитная зона водопровода, охранная зона канализации, кабельных линий и сетей теплоснабжения – это территория, на которой не должно быть никаких конструкций, растений.

- Расстояния от объектов строительства до инженерных сетей коммуникаций то есть охранные зоны – определены в СНиП, - уточнил Михаил Пищик.

Поэтому высадка кустарников, возведение киосков или установку гаражей необходимо согласовывать с мэрией Благовещенска. А иначе может получиться как с порывом в районе ИПК «Приамурье» - завершить ремонт сетей там пока не удается. Открытым остаётся вопрос с владельцами гаражей, расположенными над инженерными сетями.