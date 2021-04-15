Внезапный выброс пламени оставил ожоги на сотруднике кислородной станции в Тынде

Причины случившегося еще предстоит установить. Фото: Unsplash

На кислородной станции в Тынде произошел внезапный выброс пламени. В огне пострадал один из сотрудников, находившихся внутри во время происшествия вечером в воскресенье, 11 апреля.

Взрыв на станции не было, причины случившегося на данный момент неизвестны. Пострадал только один человек – он оказался слишком близко к огню. Второй сотрудник, оказавшийся на месте во время выброса пламени, не пострадал.

Проверку из-за случившегося проводит отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Амурской области – вместе с пожарной лабораторией специалисты выясняют, что привело к возгоранию. Как на производстве соблюдались правила охраны труда, оценит Следственный отдел по городу Тында.