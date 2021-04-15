Василий Орлов встретился с руководителями ветеранских организаций Приамурья

На заседании ветераны могли задать вопросы профильным министрам. Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области провел заседание Совета по делам ветеранов. В нем приняли участие руководители и представители ветеранских организаций региона, профильные министры.

- Эту встречу мы проводим после длительного перерыва, вызванного применением ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Подготовка заседания осуществлялась в новом формате: от общественных организаций поступили вопросы, которые были переданы профильным исполнительным органам государственной власти, чтобы сегодня мы говорили о конкретных проблемах, - отметил Василий Орлов.

Большой объем поступивших от общественных организаций вопросов касался здравоохранения и социальной защиты. По словам заместителя министра социальной защиты населения Амурской области Галины Шелковой, ежегодно в преддверии празднования Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется единовременная выплата. Её размер составляет 3 тысячи рублей, для других категорий ветеранов (вдовы, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашизма) – 1 тысяча рублей. На банковские карты эти средства уже перечислены, оставшиеся выплаты доставляются сотрудниками почты.

Также предусмотрена выплата ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Её ветераны уже получили.

- В текущем году на обеспечение жильем ветеранов боевых действий предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 9,5 млн руб., этого достаточно для шести ветеранов боевых действий, - добавила Галина Шелкова. - Средства распределены, в ближайшее время ветеранам будут выданы свидетельства о предоставлении выплаты, которые они смогут реализовать - приобрести жилье в течение полугода. Также в этом году в областном бюджете предусмотрены 48,3 млн руб. для предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий 34 ветеранам боевых действий. Эти средства распределены.

Министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева рассказала, что ветераны получают медицинскую помощь в медицинских организациях области вне очереди. Запись на прием к участковому терапевту, врачам-специалистам происходит в регистратуре, через портал государственных услуг, многоканальному телефону. При экстренной необходимости записаться к любому специалисту в регистратуре можно незамедлительно.

- В медицинских организациях области имеются девять палат на 24 койки для ветеранов в дневных стационарах и 50 палат на 86 коек в круглосуточных стационарах. Все палаты повышенной комфортности, укомплектованы бытовой техникой и медицинской мебелью. В 2020 году на диспансерном наблюдении состояли 4 463 ветерана. Несмотря на пандемию коронавируса, почти все из них прошли комплексные медицинские осмотры. На дому обследовали 966 человек. По итогам обследований у 792 человек выявлены медицинские показания к лечению в условиях стационара в плановом порядке, из них за 2020 год пролечено 596 человек, - рассказала Светлана Леонтьева.

Во время заседания Совета представители ветеранских организаций имели возможность задать вопросы профильным министрам, сформулировать предложения. Губернатор Приамурья Василий Орлов дал поручение взять на контроль все поднятые в ходе мероприятия вопросы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На территории Приамурья проживает 1941 ветеран Великой Отечественной войны. Из них 86 человек – фронтовики, которые принимали участие в сражениях 1941-1945 годов.