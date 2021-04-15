Василий Орлов: «Приамурье вошло в ТОП-5 регионов с самой низкой средней ставкой по ипотеке»

Амурская область вошла в пятёрку регионов России, которые отличились самой низкой средней ставкой по ипотеке. С начала года она составила 6,26% годовых. О результатах всероссийского рейтинга регионов в сфере ипотечного кредитования рассказал глава региона Василий Орлов.

- Общий портфель ипотечных кредитов в Приамурье составил 54,2 млрд рублей. С начала года темп прироста выданных кредитов увеличился более чем на 21% - банками области выдано 1,3 тысячи таких кредитов на сумму свыше 3,7 млрд рублей, - рассказал губернатор. - При этом, Амурская область входит в ТОП-5 регионов страны с самой низкой средней ставкой по ипотеке, которая с начала года составила 6,26% годовых. По этому показателю регион занимает 4 место среди всех субъектов России.

По словам Василия Орлова, это обусловлено целым комплексом льготных государственных ипотечных программ. Благодаря им по низким ставкам свое жилье смогли получить 3 177 амурских семей на общую сумму более 10 миллиардов рублей.

Как уточнила министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова, лидирующие позиции среди льготных ипотечных программ по-прежнему удерживает «Дальневосточная ипотека».

- На начало апреля амурчане подали почти 6,2 тысячи заявок на улучшение жилищных условий, 3,7 тысячи из которых уже одобрены в кредитных учреждениях области. 1689 семей получили 5,8 миллиарда рублей для покупки собственного жилья, - рассказала она.

Министр добавила, что на втором месте по популярности идет программа ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых. Меньше, чем за год 700 жителей региона получили почти 2,2 млрд рублей. Действие данной программы ранее было продлено до 1 июля 2021 года, тем самым больше амурчан вне зависимости от возраста и семейного положения смогут приобрести первичное жилье по ниже рыночной ставке.

Также в Амурской области продолжают действовать программы «Семейная ипотека» и «Сельская ипотека». Почти 900 амурчан стали обладателями своего жилья на общую сумму 2 млрд. рублей.

Отметим, что согласно исследованию, в ТОП-5 рейтинга с самой доступной средней ставкой по ипотеке находятся исключительно регионы Дальнего Востока. Первую тройку лидеров занимают Чукотский автономный округ, Магаданская область и Приморский край, а замыкает пятерку Республика Саха (Якутия).