За сутки ковид подхватили всего 13 жителей Приамурья

Пускай статистика пошла на спад, но вирус все еще гуляет по области. Фото: pixabay.com

В Амурской области 15 апреля выявили 13 новых случаев COVID-19, обследовав при этом 1 877 человек. Статистику опубликовало управление Роспотребнадзора по Амурской области.

По данным ведомства, у девяти человек заболевание протекает в виде ОРВИ – это 69% новых пациентов. Пневмония наблюдается у четырех новых больных (31%).

Таким образом, всего с начала пандемии опасный вирус подхватили 22 120 амурчан. За этот же период на наличие ковида обследовали 8890915 амурчан.