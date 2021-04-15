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Происшествия15 апреля 2021 11:56

Амурчанина обвинили в насилии над несовершеннолетней дочерью

Поводом для проверки стал рассказ женщины в эфире федерального телеканала
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Мужчину задержали, на предварительном следствии он признался. Фото: pixabay.com

Мужчину задержали, на предварительном следствии он признался. Фото: pixabay.com

Жителя Серышевского района обвинили в насилии над несовершеннолетней дочерью. Обвинение 44-летнму мужчине предъявил районный следственный отдел.

Проверку инициировали после того, как амурчанка рассказала о случаях насилия журналистам одного из федеральных телеканалов. Передача вышла 13 апреля. В ней девушка поделилась, что несколько лет назад, когда она сама была ещё ребенком, отец совершил преступление против её половой неприкосновенности.

Следственные органы незамедлительно инициировали проверку. Информация подтвердилась, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Подозреваемого задержали.

На предварительном следствии мужчина дал признательные показания. В суд следователем направлено ходатайство об избрании в отношении подследственного меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Криминал