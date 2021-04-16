Скончался заместитель главного врача детской больницы Благовещенска

Всю свою жизнь он посвятил медицине. Фото: Детская городская клиническая больница Благовещенска

В четверг, 15 апреля, ушел из жизни Андрей Викторович Каленбет – заместитель главного врача детской городской клинической больницы в Благовещенске. Соболезнования в связи с этим принесли сотрудники клиники и минздрава Приамурья.

Андрей Викторович Каленбет – коренной благовещенец. Он родился 8 сентября 1964 года. В 1987-м окончил Благовещенский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», позднее прошел ординатуру по педиатрии. А в 1993-м получил специализацию по анестезиологии и реаниматологии.

- Он постоянно повышал свой уровень квалификации, участвовал во всевозможных конференциях и семинарах. Всю свою жизнь Андрей Викторович посвятил медицине, - рассказывают коллеги врача.

В детскую городскую больницу Андрей Каленбет устроился без малого 11 лет назад – 2 августа 2010 года, сразу на должность заместителя главного врача по медицинской части. Сотрудники больницы вспоминают его как прекрасного специалиста и руководителя.

- К нему всегда можно было обратиться с любым вопросом, и люди знали, что получат ответ и их проблема обязательно будет решена. Он был человеком слова и дела. Имел прекрасное чувство юмора и такта, - рассказывают в детской клинической больнице. - Как и все медицинские учреждения страны, наша организация столкнулась с новой коронавирусной инфекцией в 2020 году. На нашей базе был развернут инфекционный госпиталь, начальником которого стал Андрей Викторович. Он безукоризненно выполнял свои должностные обязанности, справлялся с любыми поставленными целями и задачами.

За вклад в дело охраны здоровья населения и добросовестное выполнение профессиональных обязанностей в марте 2021 года Андрей Каленбет был награждён Почётной грамотой Министерства здравоохранения Амурской области. Его смерть стала невосполнимой утратой и потерей для здравоохранения города Благовещенска и Амурской области.

Прощание с Андреем Викторовичем Каленбетом состоится в субботу, 17 апреля, с 15 до 16 часов в морге областной больницы.