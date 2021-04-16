Водоотвод, капремонт домов и реконструкция клуба: Губернатор лично ответил на вопросы жителей Ивановского района

Беседа вышла полезной и конструктивной. Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел личный прием жителей Ивановского района в ходе рабочей поездки. На нем обсудили проблемы водоотведения, капитального ремонта одного из многоквартирных домов и реконструкцию клуба.

Жительница Дмитриевки Ингрида Коваль рассказала, что с 2013 года приусадебные участки и подполья в селе подтапливает река Ивановка. Но эта проблема скоро решится – как пояснил глава Ивановского района Владимир Кондратьев, в 2021 году минтранс доведет до администрации средства, предназначенные для создания водоотводных каналов. По планам, работы начнутся уже в нынешнем году.

Также проблемой остается подтопление домов по улице Набережной со стороны береговой линии:

- До 1 февраля 2022 года минприроды области необходимо рассмотреть заявку администрации Ивановского района по разработке проектно-сметной документации на расчистку и дноуглубление русла реки Ивановка в границах села Дмитриевка. А также направить заявку в Федеральное агентство водных ресурсов на 2022 год на проведение самих работ, - нашел решение глава региона Василий Орлов.

Еще один вопрос, поднятый в ходе приема, коснулся аварийного состояния Дома культуры села Константиноградовки.

- Здание большое, но из-за аварийного состояния используется четверть помещений, капитального ремонта не было порядка 30 лет. Мы хотим развиваться, но нет возможности. Клуб проводит очень много культурно-массовых мероприятий для населения, в том числе для жителей соседних населённых пунктов, - рассказала председатель женсовета села Виктория Карюк.

Глава региона поручил дать оценку объекту культуры на предмет проведения ремонта и определить, какие именно работы нужно сделать:

- Минкультуры совместно с минстроем области и администрацией Ивановского района необходимо выработать единую позицию по восстановлению здания и представить её до 30 мая, - обозначил Василий Орлов конкретные сроки.

С просьбой помочь в решении бытовых проблем к губернатору обратилась жительница села Среднебелое Валентина Казакова. Женщина рассказала о низких температурах в квартире. По словам главы района Владимира Кондратьева, проблема заключается в отсутствии управляющей компании дома.

- Уже подобрана организация, готовая взяться за обслуживание дома, но до начала обслуживания необходимо провести установку тарифов. С началом работы компании возможно проведение ремонта, - добавил он.

Еще одним вариантом решения вопроса может стать включение дома в краткосрочную программу по капремонту. Василий Орлов поручил министерству ЖКХ совместно с региональным Фондом капремонта заняться этим вопросом. Также он поставил задачу перед руководством района - до 1 сентября провести подготовку дома к отопительному периоду и доложить о результатах.