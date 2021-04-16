Благовещенские парки откроются раньше срока

Запланировано масштабное гулянье Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Городской и Первомайский парки планируют открыть уже в это воскресенье. Руководство мест отдыха уже подготовило развлекательную программу для жителей и гостей города. Сообщение об этом было опубликовано в инстаграм-аккаунте городской администрации.

В Первомайском парке праздничное открытие начнется с шоу мыльных пузырей в 12:00. Планируется работа открытой ярмарки «Дома ремесел» и выставки «Пейзажи парка». А с 13:00 до 14:00 всем желающим бесплатно нанесут аквагримм.

Для гостей Горпарка в 12:00 с танцевальными и музыкальными номерами выступят творческие коллективы города. Компанию им составит оркестр Amur Jazz Band. Как и в первомайском парке будут работать «Ярмарка ремесел» и «Пейзажи парка», а так же пройдет выставка тюнингованных и спортивных автомобилей. С 12:00 до 13:00 рядом с аттракционом «Веселые горки» будет бесплатно работать специалист по аквагримму.

На данный момент, оба парка готовы к открытию. На территории проведен текущий ремонт, уборка мусора и акарицидная обработка от клещей. Все аттракционы были проверены на безопасность конструкций.

Организаторы отмечают, что все мероприятия будут проведены с выполнением всех санитарно-эпидемиологических норм.

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