Коронавирусная инфекция в Приамурье выявлена у 14 человек

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На 16 апреля в Амурской области сохраняется стабильная ситуация. Уже месяц темпы прироста заболеваемости составляют не более 0,1%.

По информации, которую на своей странице предоставило региональное управление Роспотребнадзора, 16 апреля заразились 14 человек. У 6 человек заболевание выявлено в виде ОРВИ (43%), а 8 переносят его в виде пневмонии (57%). Всего в Приамурье зарегистрировано 22 134 случаев, показатель заболеваемости составляет 2801,62 на 100 тысяч населения.

За последние сутки на ковид обследовано более 2200 человек. За все время пандемии тесты были проведены у 892 137 амурчан.

Управление Роспотребнадзора рекомендует отказаться от посещения общественных мест и выполнять другие меры по профилактике от короновируса.