В торговых центрах Благовещенска началась вакцинация от коронавируса

Пункт вакцинации разместится и в здании ПФР Фото: https://pixabay.com/

Вакцинация населения против COVID-19 началась в благовещенских торговых центрах. Любой желающий может поставить прививку от коронавируса. При себе обязательно иметь документы: паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Они нужны для внесения сведений о каждом вакцинированном в федеральный регистр, а поссле – получения сертификата на портале Госулуг.

- В ТРЦ «Острова» наши медработники будут работать в эти выходные и включительно по 22 апреля с 12.00 до 16.00, а затем, с 23-го по 25-е апреля прививочный пункт разместится в гипермаркете «Флагман». Всем желающим будет введен первый компонент «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), а через 3 недели мы в тех же торговых точках проведем повторную акцию, так же в течение нескольких дней, чтобы граждане смогли получить второй компонент вакцины. С 12 до 16 часов ждем на прививку не только благовещенцев, но и жителей других населенных пунктов области. Главное – приезжайте с документами, напоминаю, это паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, - говорит главный врач Городской поликлиники №1 Наталья Сапко.

В настоящее время решаются организационные вопросы по работе аналогичных прививочных пунктов в других ТЦ. В «Меге» планирует проводить акцию Городская поликлиника №3, в ТРЦ «Перекресток» - Городская поликлиника №2. О графике работы прививочных пунктов здесь минздрав Амурской области сообщит дополнительно.

Прививочная бригада Городской полклиники №4 будет работать для всех желающих в здании Пенсионного фонда на Василенко, 20. Там можно будет вакцинироваться в дни приема отделения ПФР. Время вакцинации уточнят позднее.