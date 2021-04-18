Девушка выехала на лед Зеи и получила травмы

Пострадавшую доставили в больницу Фото: @mchs.amur.obl

Сегодня, 18 апреля, помощь спасателей понадобилось автоледи, которая оказалась на льду в затоне Зеи. Девушка перепутала педали, сдавая назад.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области, к месту происшествия выехала дежурная смена спасателей Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.

Стало известно, что девушка на легковом авто сдавала назад, перепутала педали и выехала на замерзшую реку. Сама автоледи к моменту приезда спасателей лежала на льду. Ей потребовалась медицинская помощь. Служащие МЧС доставили пострадавшую на носилках к машине скорой помощи. С травмами девушку отвезли в городскую клиническую больницу. Автомобиль на берег вытащили с помощью лебёдки.

Жителям Приамурья напоминают, что в случае чрезвычайной ситуации нельзя терять время, следует немедленно позвонить по телефонам: 101 - для набора со всех операторов мобильной связи или 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.