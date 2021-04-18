Коронавирус унес жизни еще двоих амурчан

Темп прироста за последние сутки – 0,0% Фото:@minzdravamur

За последние сутки в Приамурье выявили всего 11 новых случая коронавируса. Это на одного человека меньше, чем вчера. Но, несмотря на то, что количество случаев уменьшается, от коронавирусной инфекции продолжают гибнуть люди. Сегодня, 18 апреля, зафиксировали две новые смерти.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, у 6 заболевших из 11 заболевание протекает в виде ОРВИ (55%), у 1 – бессимптомно (9%), у 4 – в виде пневмонии (36%).

За всё время пандемии в региона зарегистрировали 22 157 случаев, показатель заболеваемости составляет 2804,53 на 100 тысяч населения. Роспотребнадзор рекомендует амурчанам не расслабляться и выполнять основные меры по профилактике инфекции.

По данным сайта стопкоронавирус.рф указано, что в России за последние сутки выявили 8 632 случая COVID-19 в 83 регионах. Всего в РФ зарегистрирован 4 702 101 случай. Количество выписанных пациентов увеличилось до 4 326 780.

Летальных случаев за все время - 105 582.