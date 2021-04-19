Ремонт улицы Ленина стартует в мае в Благовещенске

Ремонтировать дорогу и инженерные сети начнут в 2021-м, а закончат - в 2022 году. Фото: благовещенск.рф

В мае в Благовещенске начнутся работы на улице Ленина – на участке между улицами Шевченко и Мухина. Сейчас в областном центре определяют подрядчика, который в 2021 году приведёт в порядок инженерные сети протяженностью 1,3 километра.

- Инженерные сети по Ленина отремонтируют в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» за счет средств субсидии бюджета Амурской области, а также городской казны, - рассказали в мэрии Благовещенска. - Согласно техзаданию, подрядчику предстоит привести в порядок тепловые сети, сети водоснабжения и водоотведения на участках от Театральной до Шимановского, от Шевченко до Калинина, от Калинина до Мухина.

В этом году работы будут проводиться только от Шевченко до Мухина, на участке от Театральной до Шимановского сети отремонтируют уже в 2022-м.

- График ремонта инженерных сетей синхронизируют с ремонтом проезжей части и тротуаров улицы Ленина, который пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», - добавили в городской администрации. - Подрядчиком стала компания «Сервер», которая модернизировала улицу Ленина в прошлом году. Тогда на участке от Шимановского до Шевченко были заменены коммуникации, дорожное покрытие, тротуары, автобусные павильоны.

Как сообщал мэр Благовещенска Олег Имамеев, благодаря комплексному ремонту улицы Ленина в городе станут безопасными и комфортными подъезды к социальным учреждениям. На участке улицы Ленина от Шевченко до Мухина, который преобразится в этом году, расположены Амурский областной краеведческий музей, Центр эстетического воспитания детей, Управление ЗАГС по Амурской области, АОДНТ, гимназия № 1, Амурский областной театр драмы.