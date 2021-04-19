Василий Орлов: «Важно, чтобы техника для детей соответствовала всем нормам безопасности»

Школьников Амурской области с комфортом подвозят до школ на новых современных автобусах, полученных от Минпросвещения РФ в конце прошлого года. Всего в регион поступило 15 автомобилей. Вместимость трех машин – 13-20 человек, одиннадцать транспортных средств рассчитаны на 21-24 человек, один автомобиль – на 25-31 человека. Половина машин предназначена для территорий с суровыми климатическими условиями.

- Безопасность школьников для нас – превыше всего. Более 7,5 тысяч амурских детей нуждаются в подвозе к образовательным организациям. Для этого в регионе задействовано почти 250 единиц техники, и, конечно, для нас очень важно, чтобы эта техника была комфортной, соответствовала нормам безопасности. Поэтому ежегодно в нашем регионе проходит обновление автобусного парка, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Чтобы по дороге в школу дети были по максимуму защищены, автобусы оснащены спутниковыми навигаторами и тахографами. Кроме того, транспорт подключен к региональной навигационно-информационной системе, которая позволяет проводить мониторинг движения в режиме реального времени, а в случае чрезвычайной ситуации связаться с МЧС. Автобусы полностью соответствуют требованиям ГОСТ «Автобусы для перевозки детей».

Так, один из автобусов уже активно используется в школе села Возжаевка.

- У нас в Белогорском округе насчитывается 13 школьных автобусов. Они перевозят 328 школьников, – отметила главный специалист отдела образования и молодежной политики администрации Белогорского округа Елена Кудрявцева. – Обновление автопарка проходит ежегодно в зависимости от потребности и срока эксплуатации техники. Срок эксплуатации одного автобуса не должен превышать 10 лет. Новый автомобиль рассчитан на 23 посадочных места и предназначен для подвоза школьников к месту учебы, организации вывоза детей на культурные и спортивные мероприятия.

В число регионов страны, куда распределяется новый транспорт, Амурская область входит с 2016 года. По распоряжению Правительства РФ в прошлом году в регион поступило 39 школьных автобусов. В 2021 году потребность в школьных автобусах в регионе сохранится и составит 24 транспортных средства.