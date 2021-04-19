Еще 13 амурчан заразились COVID-2019 за последние сутки

За все время Пандемии в Амурской области зафиксировали 22 170 случаев. Фото:@minzdravamur

19 апреля в Амурской области выявлено 13 новых случаев COVID-2019. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Амурской области.

У 8 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, это 62% новых пациентов. 5 человек, или 38% от числа заболевших за последние сутки, переносят болезнь в виде пневмонии.

По данным ведомства, всего с начала пандемии опасным вирусом заразились 22 170 амурчан.

Всего в Амурской области на COVID было обследовано 896 941 человек, в том числе за последние сутки – 1 621.