Жителя Благовещенска с диагнозом ДЦП не пустили в ночной клуб

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Молодого человека с диагнозом ДЦП не пустили в один из ночных клубов Благовещенска. О ситуации в социальных сетях рассказали сам Александр и его подруга.

По словам молодых людей, администратор клуба не пустил Александра, хотя тот мог самостоятельно передвигаться на костылях и даже не хотел выпивать в тот вечер. Александр, который приехал в заведение на день рождение подруги, попытался объясниться с персоналом, но ему вежливо указали на выход.

Подруга благовещенца уточнила, что они просили сотрудников назвать причину или закон, которым руководствуется администратор. Четкого ответа им получить не удалось. Сотрудник заведения просто отметил, что переживает за здоровье посетителя и не хочет нести ответственность в случае, если тот пострадает.

Уже после всего произошедшего молодой человек рассказал свою историю в инстаграм-аккаунте и попросил своих подписчиков быть толерантнее к людям с ограниченными возможностями. Поведение администратора он оценил как дискриминация.

Александр понимает, что клуб может устанавливать правила на своей территории, но все же намерен добиться справедливости. По его мнению, хозяин заведения должен понести ответственность за подобные ограничения. Молодой человек считает, что все люди имеют равные права на проведение своего досуга и их нельзя ограничивать в этом.

Руководство ночного клуба пока не сделало официального заявления о причинах произошедшего.