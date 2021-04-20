Автоледи в Благовещенске сбила 9-летнего ребенка и скрылась с места ДТП

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Отдел ГИБДД по городу Благовещенску ищет виновников двух наездов на пешеходов, и свидетелей произошедшего. Жертвами автолюбителей стали девятилетний ребенок и 17-летний подросток.

Так, накануне, 19 апреля, по улице Б. Хмельницкого, 1, девятилетний ребенок выбежал на дорогу в неположенном месте. В этот момент его сбил водитель неизвестного автомобиля. В ведомстве сообщают, что по описанию это мог быть хэчтбек серебристого цвета с молодой автоледи за рулем. В результате происшествия ребенок получил травмы, а водитель скрылась с места происшествия.

Второе ДТП произошло в 14:50 на перекрестке ул. Зейская - Калинина. Серый микроавтобус не стал пропускать подростка при повороте направо и сбил его. Уточняется, что юноша переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель оставил подростка без помощи и скрылся.

ГИБДД просит откликнуться всех свидетелей этих ДТП или самих водителей. Ведомство напоминает, что, если вы стали свидетелем подобных случаев, сообщите всю доступную вам информацию сотрудникам полиции. Порой именно эти детали могут позволить задержать преступника или установить личность скрывшегося водителя.

Информацию можно сообщить по телефонам: 59-46-86; 8-963-8000-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.