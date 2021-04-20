В Зейском районе устанавливают причину массовой гибели свиней

Фото: @kriminal.blg

Жители Зейского района заявили о массовом падеже свиней в одном из свиноводческих хозяйств. Об этом сообщила пресс-служба Управление ветеринарии по Амурской области.

- Основной фокус в данный момент сделан на оперативное установление причин и возбудителя неизвестной болезни. Специалисты ведомства уже взяли анализы и материал для исследований с трупов животных в ветеринарной лаборатории, - говорит начальник ведомства Сергей Самохвалов.

В управлении отметили, что первые результаты проб на африканскую и обычную формы чумы свиней оказались отрицательными. Окончательную причину болезни и смерти свиней установят в лаборатории.

В настоящий момент специалисты заняты превентивными мерами для предотвращения распространения, чтобы не допустить появления возможной инфекции в других хозяйствах. Идет утилизация трупов свиней.

Напомним, что африканская и обычная чума свиней регистрируется во всех странах мира и имеет высокую планку смертности, от нее гибнет 80-100% поголовья свиней.