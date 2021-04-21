Амурский губернатор проинспектировал строительство путепровода в Свободном

В Свободном специалисты «СК Мостотрест», входящего в группу компаний «МОСТ», приступили к основному этапу надвижки пролетного строения нового путепровода. Работы ведутся с городской стороны.

Это важный этап строительства путепровода: конструкции пролетного строения собираются на стапеле и с использованием гидравлического оборудования поочередно надвигаются по скользящим устройствам на готовые опоры.

- На сегодня нами пройдено 38 из 54-х метров, наша задача зайти аванбеком на вторую временную опору, тем самым мы освободим стапель для дальнейшей укрупнительной сборки пролетного строения, - рассказал начальник участка ООО «СК Мостотрест» Александр Борисевич.

Суммарный вес надвигаемой конструкции составляет порядка 600 тонн, длина - 112 метров, включая 30-метровый аванбек.

- Работы по возведению путепровода идут в графике, после завершения всех этапов надвижки мы приступим к гидроизоляции пролетного строения, установке деформационных швов, монтажу барьерного ограждения, - рассказал генеральный директор ООО «СК Мостотрест» Виктор Мартыненко.

Строительство путепровода находится на постоянном контроле губернатора Амурской области. Накануне он проинспектировал ход работ.

- Мостовики перешли к следующему этапу работ на путепроводе в Свободном, объект уже обретает вид. Строительство сооружения — в зоне пристального внимания. Совсем недавно мы были там вместе с Юрием Петровичем Трутневым, - отметил глава региона Василий Орлов. - Город ждет этот путепровод, он обеспечит основной трафик городского движения между Залинейным, развивающимся промышленным районом города, и его центральной частью.

Он напомнил, что после обрушения виадука в октябре 2018 года движение оказалось серьезно затруднено.

- Удалось найти финансирование, крупный надежный подрядчик УСК МОСТ ведет работы в графике, - добавил губернатор. - У нас есть потребность стройки таких объектов еще в нескольких населенных пунктах. В частности, в Новобурейском мы сможем приступить к работам уже в этом году, если нам подтвердят федеральную помощь. Этот вопрос мы также обсуждали с Юрием Петровичем и с Маратом Хуснуллиным, Зампредом Правительства России, который был у нас это весной. Мы готовим необходимые документы.

Протяженность нового сооружения составит 174 метра, его основой станут четыре железобетонные опоры. Пролетное строение, в отличие от старого железобетонного, будет металлическое из атмосферостойкой стали марки 345-14ХГНДЦ-2, не требующей антикоррозийной защиты на протяжении всего срока эксплуатации.