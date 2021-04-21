Пять многодетных матерей Приамурья наградят знаком «Материнская слава» и 50 тысячами рублей

С момента учреждения знака его получили уже 138 женщин. Фото: pexels.com

В 2021 году пять амурских многодетных матерей получат почетный знак «Материнская слава». Об этом рассказала глава регионального минсоцзащиты Наталья Киселева.

Почетный знак «Материнская слава» учрежден в Амурской области с 28 декабря 2006 года. По закону, его могут получить матери, воспитывающие или уже воспитавшие как минимум пятерых детей. Представить их кандидатуры могут администрации муниципального района, муниципального или городского округа. Соответствующее ходатайство и сопутствующие документы учреждение должно направить в областное минсоцзащиты до 1 июля.

- Решение о награждении принимается координационным советом по вопросам семьи, женщин, детей и отцовства при правительстве Амурской области, - отметили в министерстве социальной защиты населения Приамурья.

Награжденному почетным знаком вручается свидетельство, которое является основным документом, подтверждающим награждение многодетной матери, почетный знак «Материнская слава» и единовременная денежная выплата в сумме 50 000 рублей.

Кроме того, награжденным матерям (при выходе на пенсию либо при соответствии условиям, необходимым для назначения пенсии, действовавшим на 31.12.2018) назначается ежемесячное пособие за особые заслуги перед Амурской областью. В 2021 году его размер составляет 2720 рублей.

- Обращаю внимание, что с ходатайством о награждении почетным знаком могут обращаться коллективы организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, государственные органы и органы местного самоуправления, - комментирует Наталья Киселева. - В связи с чем, необходимо организовать совместную работу по подбору кандидатур к награждению почетным знаком «Материнская слава» с главами сельских поселений, руководителями образовательных организаций (школ), учреждений культуры и так далее.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С момента принятия закона о почетном знаке «Материнская слава» в Амурской области им наградили 138 многодетных матерей.