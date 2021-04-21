Прокуратура Приамурья помогла сироте решить жилищный вопрос

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Житель Благовещенска обратился в областную прокуратуру с просьбой помочь ему в получении жилья, которого он дожидался уже около трех лет. Ведомство провело проверку, по результатам которой были выявлены нарушения. Об этом в своем инстаграм-аккаунте отчиталась пресс-служба прокуратуры Амурской области.

С просьбой по улучшению жилищных условий молодой амурчанин обратился к заместителю Генерального прокурора РФ Дмитрию Демешину. В ходе личного приема он рассказал, что находится в очереди на получение жилья с 2018 года. Дмитрий Демешин поручил провести проверку и устранить нарушения закона. Вскоре жилищный вопрос сироты был решен.

В других регионах Дальнего Востока прокуратура также отчиталась о проделанной работе.

На Чукотке сирота получил квартиру лишь после длительного ожидания и вмешательства надзорных органов. Ведомство автономного округа в судебном порядке потребовало улучшить жилищные условия гражданина. Вскоре нарушение было исправлено.

Помимо этого, в регионе был принят закон, который направлен на сокращение очереди по получению жилья. Он расширил полномочия органов местного самоуправления по обеспечению сирот жилыми помещениями. Теперь они могут ремонтировать жилые объекты, чтобы затем включить их в перечень доступных для переселения.

В Бурятии местное ведомство также выявило грубые нарушение предоставления жилья. Еще в 2014 и 2015 годах двум жителям Иволгинского района выделили помещения, которые не соответствовали санитарным и техническим нормам и не могли использоваться для постоянного проживания.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о замене помещений на подходящие. Оно было одобрено, а заявители получили квартиры, отвечающие требованиям законодательства.