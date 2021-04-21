Три новых школы планируют построить в Приамурье за 2021 год

Фото: правительство Амурской области

На заседании правительства региона рассмотрели промежуточные итоги строительства детских садов и школ в рамках региональных проектов «Содействие занятости» и «Современная школа». О ситуации на строительных объектах рассказала министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Она отметила, что благодаря проекту «Современная школа» на территории Приамурья сейчас возводятся три новых школы в Благовещенске, Свободном и Экимчане.

Школа в областной столице возводится в районе ул. Тепличной и рассчитана на обучение 1500 детей. Строительные работы в ней должны быть закончены уже в августе. Сейчас там ведется устройство монолитных колонн, монтаж плит перекрытия и укладка стен.

В Свободном планируется уже в конце 2021 года сдать в эксплуатацию новый корпус гимназии №9. Вместимость здание составит 528 мест. На данный момент строительство там находится в активной фазе. Уже ведется устройство кирпичной кладки наружных стен третьего этажа. На втором этаже проходит установка опалубки и армирование лестничной клетки, а также монтаж анкеров плит перекрытия и другие работы.

Как заявил мэр Свободного Владимир Константинов, работы на объекте не отстают от графика. Уже проработан вопрос дизайн-проекта внутренних помещений. Он уже передан подрядчику для рассмотрения.

Гораздо более скромный проект реализуется в Экимчане, где будет построена новая школа на 165 мест. Сейчас ее проектно-сметная документация уже отправлена на проверку в ГАУ «Амургосэкспертиза». Пока на месте возведения ведется установка ограждений и подготовка строительных материалов.

Также, в Приамурье по проекту «Содействие занятости» на 2021 год возводятся два новых детских сада в Магдагачи и Екатеринославке. Дата окончания работ на объектах – 25 декабря 2021 года.