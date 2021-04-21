Губернатор Приамурья рассказал, когда откроется обновленная детская поликлиника в Зее

К концу года она откроет двери. Фото: правительство Амурской области

В Зее продолжается капитальный ремонт детской поликлиники. На сегодняшний день готовность объекта – порядка 40%.

- На втором этаже здания мы уже выполнили демонтаж покрытия стен, их оштукатуривание, согласно проекта снесены часть стен, выполнена черновая работа по электрике. В ближайшее время переходим к монтажу системы канализации, на первом этаже к оштукатуриванию стен, возведению перегородок, в подвальном помещении завершим оштукатуривание стен. К чистовой отделке планируем приступить в мае, — пояснил представитель подрядной организации.

По словам главврача больницы в Зее Андрея Гибадуллина, перед началом ремонта их специалисты выезжали в детские учреждения здравоохранения региона, все самые лучшие практики они теперь планируют применить у себя.

- Здание поликлиники было подарено Зейской больнице в начале 1970-х годов, до сегодняшнего дня капитальный ремонт в нем не проводился. Всего в нашем учреждении отмечается больше 100 посещений в смену. Детей из Зеи, Зейского и части Магдагачинского района принимают более 30 врачей. Нам необходимо обновить все помещения, привести их в соответствие всем нормам и требованиям, сделать комфортными для малышей и их родителей. Так, после ремонта регистратура станет более удобной для посетителей. Мы избавимся от очередей, что очень важно для наших маленьких пациентов, — сказал Андрей Равилович.

Постоянно контролируют работы на объекте специалисты ГКУ Амурской области «Строитель», кроме того, на строительной площадке установлено видеонаблюдение.

- На капитальный ремонт поликлиники из областного бюджета направлено более 38 миллионов рублей. На объекте установлены камеры видеонаблюдения, благодаря которым мы можем круглосуточно отслеживать происходящее на строительной площадке и, в случае выявления недочетов, оперативно давать поручения по их устранению. До конца года откроем поликлинику для пациентов, — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.