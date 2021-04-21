Василий Орлов: «С начала года пять многодетных семей из Благовещенска получили «земельные сертификаты»

Всего на территории Приамурья проживают 9 796 многодетных семей. Фото: pixabay.com

На «земельные сертификаты» для многодетных семей в этом году выделено 9,7 миллиона рублей. Этой суммы хватит, чтобы обеспечить сертификатами 26 благовещенских семей. Документ даст им право в течение трёх месяцев обратиться в Благовещенский городской архивный и жилищный центр за оплатой.

- Выделенных средств хватит на то, чтобы обеспечить «земельным сертификатами» 26 благовещенских семей. Сейчас в областном центре на учете по бесплатному предоставлению в собственность земельных участков состоит 721 семья, из которых 670 планируют строить себе дома. С начала года за сертификатами обратились пять многодетных семей, — рассказал глава региона Василий Орлов.

Впервые такая мера поддержки как «земельные сертификаты» заработала в Благовещенске в прошлом году. Тогда их получили 25 семей. Из городского и областного бюджетов на реализацию дополнительной меры поддержки было выделено 9,9 миллионов рублей.

В частности, в прошлом году обладателем «земельного сертификата» стала многодетная семья Шаманских. Своей очереди благовещенцы ждали несколько лет. Те земельные участки, которые им предлагали, не подходили, поэтому горожане предпочли воспользоваться новой мерой поддержки.

- У нас трое детей, поэтому была необходимость расширить жилищные условия. Это удалось сделать благодаря «земельному сертификату», к которому мы добавили материнский капитал и вступили в долевое строительство. Дом с нашей квартирой сдадут в следующем году, - отметила жительница Благовещенска Наталья Шаманская.

Сумма сертификата - 400 тысяч рублей. Она установлена исходя из средней рыночной стоимости земельного участка в Благовещенске, предназначенного для индивидуального жилищного строительства площадью 800 квадратных метров.

Средства «земельного сертификата» – целевые. Их можно потратить на приобретение жилого помещения, на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, на погашение основной суммы долга или уплаты процентов по жилищному кредиту, на покупку земельного участка площадью не менее 800 квадратных метров.

Чтобы получить «земельный сертификат», обращаться благовещенцам никуда не нужно. Специалисты земельного управления администрации города Благовещенска самостоятельно приглашают горожан для получения документов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего на территории Приамурья проживают 9796 многодетных семей. 1657 из них – в Благовещенске.