В Благовещенске приведут в порядок семь пришкольных территорий

Территории при остальных школах отремонтируют в течение 2-3 лет. Фото: благовещенск.рф

В этом году новые игровые площадки и комфортные территории для досуга получит целый ряд благовещенских школ. Планируется, что в этом году будут сданы семь таких объектов, а остальные реализуются в течении 2-3 лет. Об этом сообщает пресс-служба городского управления образования.

За период 2021 года будут сданы в эксплуатацию территории на базе школ № 5, 10, 12, 13, двух корпусов гимназии № 25 и лицея №6.

Так, в школе №5, по адресу ул. Театральная д.2, обновят более 2,5 тысяч кв.м. Специалисты планируют обустроить там две велосипедные парковки для транспорта школьников и установить удобные скамейки. Вокруг школы предполагается укладка тротуарной плитки, а в южной части участка чиновники хотят разместить площадки с резиновым покрытием и тренажерами «Рукоход» и «Лабиринт».

В школе №10 власти наметили благоустроить еще больший участок, площадь которого оценивают в более чем 5,5 тысяч кв.м. У школы тоже появятся новая тротуарная плитка, велосипедные парковки и скамейки. Будет создан и засажен комплекс из ряда клумб, а детская площадка с тренажерами займет 100 квадратных метров.

Власти также подчеркнули важность реставрации площадок перед центральными входами школ, где традиционно проходят все мероприятия и линейки.