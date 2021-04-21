Коронавирусом в Приамурье заразились всего 11 человек

Большинству пациентов повезло с легкой формой болезни. Фото: pixabay.com

В Амурской области 21 апреля коронавирус выявили у 11 человек. Из них семеро болеют в лёгкой форме с симптомами ОРВИ, четверо – с пневмонией.

Всего в регионе зарегистрировано 22 193 факта заражения ковидом. Из общего числа больных 21 308 уже выздоровели. Также с начала пандемии зарегистрировано 274 летальных исхода COVID-19.

За сутки в Приамурье выздоровели 19, скончались – один пациент.

При этом за всё время пандемии в регионе успели обследовать на ковид 900 158 человек. За последние сутки проведено 1 538 исследований.