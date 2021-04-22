Благовещенцев снова предупредили о китайском дыме

Горит в Китае, а дымно - в Приамурье. Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области предупреждает жителей Приамурья о новой волне задымлений со стороны Китая. Перенос дыма со стороны КНР стал следствием усиления южного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент, отбор проб и исследования воздуха на содержание вредных примесей, сажи и пыли осуществляется в контрольных точках Благовещенска. По результатам мониторинга установлено превышение показателя диоксида азота. Его содержание превышено на 0,24мг/м3 относительно нормы.

Областные службы напоминают, что при обнаружении задымления гражданам стоит избегать длительного нахождения на воздухе. Отказаться от прогулок стоит беременным, детям и гражданам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует ограничить физическую активность на открытом воздухе, не открывать окна, проводить влажную уборку помещений, а при выходе на улицу носить на лице маски и марлевые повязки.

Опасность так же может коснуться и автомобилистов. Им стоит быть особенно внимательными при задымлении и снижении видимости на дороге. От дыма и его вдыхания может замедлиться реакция.

В случае возникновения симптомов недомогания гражданам следует как можно быстрее обратиться к врачу.