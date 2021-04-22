Газификация котельных Приамурья начнется уже в 2021 году

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Первую котельную в области переведут на газ уже в течение этого года. До 2025 власти планируют газифицировать еще 10 объектов теплоснабжения в Свободном, Белогорске, Благовещенске, а также в ряде поселений Благовещенского района. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На данный момент в Амурской области действует программа по газификации региона с 2021 по 2025 года. Однако уже началось разработка проекта, который будет рассчитан до 2030 года. В его рамках предполагается развитие газоснабжения в Благовещенске и Благовещенском районе. В столице Приамурья мероприятия затронут подключение как населения, так и промышленных объектов города.

Дальше в рамках мер планируется газификация в таких городах, как Шимановск, Магдагачи, а затем в Сковородино и Тынде. Сейчас эти планы находятся на согласовании с «Газпромом», что и осуществляет газификацию региона.

Всего в рамках общей программы планируется подключить к газу порядка 60 котельных по все территории Амурской области и построить 200 км внутрипослековых газопроводов.