Уполномоченным по правам человека в Приамурье станет Наталья Кравчук

Фото: Законодательное Собрание Амурской области

Наталья Кравчук назначена уполномоченным по правам человека в Приамурье. Ее утверждение произошло в ходе тайного голосования на заседании Законодательного Собрания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Наталья Кравчук более 6 лет возглавляет областной исполком Общероссийского народного фронта С 2008 по 2010 общественница трудилась в сфере молодежной политики, а затем руководила общественной организацией "Амурчата" с 2001 по 2008 годы. С 2010 года Наталья так же работала ведущим консультантом министерства внутренней и информационной политики.

У нее два высших образования: педагогическое по специальности «учитель начальных классов» с дополнительной квалификацией «педагог-организатор» и «педагог-психолог», а так же юридическое.

Наталья Кравчук сменит на посту Любовь Хащеву, которая отстаиванием прав и интересов жителей области в течении последних 15 лет. Срок ее полномочий истек еще в январе текущего года. Однако по закону она оставалась в должности до утверждения нового омбудсмена.

За эффективную работу Любовь Хащева награждена почетным знаком "За заслуги".