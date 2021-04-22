Опять 11: новые случаи COVID-19 подтвердили в Приамурье

К вечеру 22 апреля зарегистрировано 22 204 случая COVID-19. Фото: правительство Амурской области

В Амурской области второй день подряд выявляют по 11 новых фактов заражения коронавирусом. По данным регионального Роспотребнадзора, у семи новых пациентов болезнь протекает в виде ОРВИ, у четырёх – в виде пневмонии.

Таким образом, к вечеру 22 апреля в Приамурье зарегистрировано 22 204 случая COVID-19. В это число входят как те пациенты, которые продолжают лечение, так и уже выписавшиеся из больниц амурчане.

Всего с начала пандемии на ковид обследовали 901 729 жителей региона, за сутки – 1 571.