Маленький ребенок выпал из окна в Благовещенске

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Днем в четверг, 22 апреля, в микрорайоне Благовещенска из окна выпал шестилетний ребенок. Он находился на четвертом этаже многоэтажки.

Во время происшествия мама ребенка находилась дома. Как рассказала журналисту «Комсомольской правды – Благовещенск» очевидица случившегося, мама упавшего малыша была сильно шокирована случившимся, впала в истерику, держала его на руках.

Сейчас малыш в тяжелом состоянии находится в больнице.

Прокуратура выясняет, как же все-таки он выпал из окна. Также специалистов интересует, насколько соблюдалось законодательство о несовершеннолетних, деятельность субъектов системы профилактики, а также действия родителей по исполнению своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Свою проверку проводит и следственный отдел по городу Благовещенску.