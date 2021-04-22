Погода в столице Приамурья установила температурный рекорд

В Благовещенске 22 апреля установили температурный рекорд за весь период наблюдений. Новость сообщили в Амурском гидрометцентре.

- Сегодня в областном центре была самая теплая ночь с температурой 9,3 °С, а это почти на 2 °С теплее, чем в 1968 году - тогда минимальная температура ночью составила 7,5 °С, - рассказали синоптики.

А днём, по данным на 14.00, максимальная температура достигла 25,4 градусов тепла, превысив на 1,8 градуса прошлый рекорд – он был установлен в 2014 году. Однако эти данные не окончательные: в Благовещенске может стать ещё теплее.

- Рекордно высокой ожидается и среднесуточная температура за эти сутки, которая составит около 16 °С, что соответствует нормам последних чисел мая, - добавили в гидрометцентра.

В целом в полуденные часы по области термометра показывали от +10..+15 °С на севере области , +1,5..+6 °С в Тындинском и Сковородинском районах, +15..+20 °С в Селемджинском районе и +21..+23,5 °С в южных районах.

- К вечеру на всей территории области ветер сменит направление на северо-западное, - дали синоптики небольшой прогноз. - И на смену теплому субтропическому воздуху к Приамурью устремится холодный воздух северных широт, в связи с чем наступит очередное резкое понижение температурного фона.

Так что благовещенцам не стоит забывать дома и в офисах курки – вечер обещает быть прохладным.