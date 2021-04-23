Амурчан просят в течение часа не выходить на набережную Благовещенска

Взрывать будут в районе от переулка Пограничный до улицы Калинина Фото: Из архива KP.RU

В пятницу, 23 апреля, на реке Амур будут взрывать ледяной затор. Взрывные работы проведут с 10.00 до 11.00 в районе грузового порта города Хэйхэ, работать будут китайские специалисты.

- На протяжении от переулка Пограничный до улицы Калинина на набережной реки Амур будут выставлены наблюдательные посты из числа сотрудников областного поискового - спасательного отряда, ГУ МЧС по Амурской области и пограничного управления ФСБ, - сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

Как уведомила китайская сторона и по расчетам, проведенным спасателями-взрывниками поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ, взрывные работы не повлияют на инфраструктуру Благовещенска.

Однако чтобы полностью исключить непредвиденные ситуации амурчан просят воздержаться от посещения набережной в районе названных улиц с 10.00 до 11.00.

- Угрозы жизни и здоровью населения, как и строениям нет. Соблюдайте спокойствие, - добавили в учреждении.