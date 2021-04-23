Подрывы на реке Амур отменили в Благовещенске

Амурчан просили не выходить на набережную во время работ Фото: Из архива KP.RU

Подрыв льда на реке Амур в районе Благовещенска решили отменить. Ранее сообщалось, что взрывы проведут китайские специалисты, чтобы ликвидировать ледяной затор.

- В связи с изменением ледовой ситуации при повторном обследовании реки китайскими специалистами было решено отложить взрывы льда, - предупредили «Комсомольскую правду – Благовещенск» в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

На какой срок отложили подрыв, не уточняется. Ранее он был запланирован на 23 апреля, с 10.00 до 11.00.