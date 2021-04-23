Коронавирусом 23 апреля заразились 12 амурчан

Власти собираются усилить контроль за соблюдением масочного режима Фото: Из архива KP.RU

В Амурской области 23 апреля подтвердили 12 новых фактов заражения. Данные опубликовал региональный Роспотребнадзор.

- У пяти человек заболевание протекает в виде ОРВИ (42%), у семи – в виде пневмонии (58%), - уточнили в ведомстве. – Всего с начала пандемии в регионе выявлено 22 216 фактов заражения коронавирусом.

Хотя в этот день тяжёлых случаев оказалось даже больше, чем лёгких, в целом в регионе отмечают снижение количества тяжёлых случаев ковида. Об этом глава регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова заявила на заседании оперативного штаба по борьбе с ковидом.

- За неделю прослеживается тенденция к стабилизации эпидситуации по COVID-2019 без выраженной динамики к снижению - зарегистрировано 84 случая. Среднесуточный показатель заболеваемости составляет 1,5 на 100 тысяч населения. Количество контактных лиц составило 182 человека, больше 43% из них зарегистрировано в Благовещенске, - рассказала Ольга Петровна.

Она отметила, что дальнейшее развитие эпидситуации в регионе будет зависеть от слаженной работы по подготовке и проведению майских праздников.

- Необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. По опыту празднования первомайских праздников в 2020 году нужно провести превентивные мероприятия для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание нужно уделить работе торговых центров, на контроль взять соблюдение социальной дистанции при расчетах в кассах, - сказала руководитель Роспотребнадзора.

Также она заявила, что не стоит забывать и о профилактических мероприятиях в общественном транспорте: начинается садоводческий сезон, а значит, граждане будут массово пользоваться садоводческими маршрутами, тут необходим соответствующий контроль за профилактическими мерами.