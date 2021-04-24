Пассажиры, прилетевшие в Приамурье, будут обязаны пройти анкетирование

Тем, кто прибыл из-за рубежа, придется пройти двукратное тестирование. Фото: www.amurobl.ru

Решение о введении профилактических мероприятий COVID-2019 для прибывающих в Амурскую область из других регионов и из других стран было принято на заседании оперативного штаба.

По словам руководителя амурского Роспотребнадзора Ольги Кургановой, в настоящее время туристические потоки за границу несколько ограничены, однако амурчане активно возвращаются из-за рубежа. Поэтому высока вероятность завоза новых, более агрессивных штаммов COVID-2019.

В связи с этим минтрансу региона поручено возобновить работу по анкетированию пассажиров, прибывающих внутренними рейсами. Анкеты с информацией о поездке будут передаваться в Управление Роспотребнадзора по Амурской области, для оперативной работы в случае выявления заболеваний COVID-2019.

Для тех, кто прибыл в регион из зарубежных поездок, тоже будут действовать новые правила.

- Таким гражданам необходимо незамедлительно сообщить на «горячую линию» по номеру 122 о своем возвращении, месте, датах пребывания за рубежом, указать контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, - отметила Ольга Курганова.

Также таким путешественникам нужно будет пройти двукратное тестирование на COVID-2019 (в течение 3 и до 5 дней после возвращения) с загрузкой результатов в специальный раздел портала Госуслуг.