За прошедшие сутки в Приамурье заразились COVID-2019 еще 11 человек

Параллельно в регионе продолжается вакцинация. Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора опубликовало свежую статистику по распространению новой коронавирусной инфекции. Согласно последним данным ведомства, темп прироста за последние сутки составил 0,1 %.

У 4 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, это 36% от числа вновь заболевших, 7 человек переносят заболевание в виде пневмонии (64%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 22 227 случаев, показатель заболеваемости составляет 2813,39 на 100 тысяч населения.

Всего с начала пандемии в Амурской области обследовано на COVID 905 243 человек, за последние сутки анализы взяли у 1 610 амурчан.