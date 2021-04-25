Три автомобиля и мотоцикл столкнулись в Благовещенске

Один из участников скрылся с места аварии Фото: @dpskontrol_28rus

В субботу, 24 апреля, в Благовещенске произошло ДТП с четырьмя участниками: тремя автомобилями и мотоциклом. Кадры с места столкновения появились в инстаграм-паблике @dpskontrol_28rus.

- Nissan Juke при развороте не уступил мотоциклисту, удар пришелся в заднюю боковую часть машины. От удара мотоцикл вылетел на встречную, где столкнулся с автомобилями Toyota Allion и Toyota Vitz. «Жук» с места происшествия скрылся, - рассказали администраторы.

В городском отделе ГИБДД сообщили, что сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 11:45.

- В районе дома №30 по улице Магитральная произошло ДТП с участием четырех транспортных средств: автомобилей Nissan Juke, Toyota Allion, Toyota Vitz и мотоцикла Honda, - прокомментировали в отделе ГИБДД по городу Благовещенск.

Во время столкновения водитель мотоцикла получил травмы. Он был осмотрен врачами скорой помощи на месте происшествия. От госпитализации горожанин отказался.