С космодрома «Восточный» стартовала ракета с британскими спутниками

Успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» выполнили на космодроме Восточный. На орбиту были выведены 36 новых космических аппаратов компании OneWeb. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Старт ракеты и отделение орбитального блока прошли в штатном режиме. На орбиту 450 километров были выведены 36 аппаратов. Спутники OneWeb будут последовательно отделяться от разгонного блока в течение дня.

Данный запуск ракеты с амурского космодрома стал третьим полностью коммерческим и был реализован по заказу европейской компании Arianespace. Работы выполнялись для оператора инновационной спутниковой группировки OneWeb, что планирует создать сеть устройств для проведения спутникового интернета в удаленные районы мира.

Ракета «Союз-2.1б» была создана, как модификация «Союза-2». По сравнению с прошлыми моделями она имеет двигатель с увеличенными энергетическими свойствами на третьей ступени. У нового «Союза» выше точность, устойчивость и управляемость, а также увеличена масса выводимых на орбиту спутников.

Напомним, что первый запуск с космодрома восточный в 2021 году состоялся 25 марта. Он так же вывел на орбиту 36 аппаратов OneWeb.