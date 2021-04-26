Коронавирус в Приамурье нашли у 11 человек

Масочный режим остается обязательным для амурчан - и неспроста. Фото: Pexels.com

В Амурской области к вечеру 26 апреля подтвердили 11 новых случаев ковида. Информацию предоставили в управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, у восьми новых пациентов наблюдаются лишь симптомы ОРВИ – то есть, легкая форма новой коронавирусной инфекции. Оставшиеся трое страдают от пневмонии.

Всего в Приамурье сейчас подтверждено 22 251 факт заражения COVID-19. Как сообщает стопкоронавирус.рф, из них 21 399 человек выздоровели, 275 – скончались. За последние сутки поправились 14 амурчан, зарегистрирован один летальный исход.