Суд Шимановска отправил несовершеннолетнюю вымогательницу в колонию

По решению Шимановского районного суда 17-летняя девушка была направлена отбывать наказание в воспитательную колонию. Обвиняемую взяли под стражу прямо в зале суда. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба Амурской прокуратуры.

В октябре пошлого года Шимановский районный суд признал девушку виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство) и назначил ей наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

В период отбывания наказания девушка неоднократно уклонялась от исполнения своих обязанностей. В том числе покидала дом после 22:00. Сообщается, что осужденная нигде не обучалась и не имела места работы. В течение года ей дважды продлевали испытательный срок, а также выносили предупреждения об отмене условного осуждения.

По результатам заседания суд учел поведение обвиняемой и обратил приговор к реальному исполнению наказания.