Новые случаи коронавируса зафиксированы в Амурской области

Фото: правительство Амурской области

В Приамурье 27 апреля подтвердили 12 новых фактов заражения коронавирусом. Данные приводит управление Роспотребнадзора по Амурской области.

По информации ведомства, у четырёх человек болезнь протекает в виде ОРВИ – это 33% новых пациентов. Тяжёлая форма коронавируса зарегистрирована у 67% заболевших, то есть у восьми человек.

Всего к вечеру 27 апреля в Приамурье зарегистрировали 22 263 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом обследовать с начала пандемии успели 910 403 человека, за последние сутки – 1 911.