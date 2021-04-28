Трое подростков провалились под лед в Благовещенске

Фото: телеграм-канал Имамеев LIVE

Вечером 27 апреля, группа подростков провалилась под лед около набережной реки Амур. Инцидент произошел в районе ул. Пионерской, 2. Для помощи подросткам были вызваны сотрудники ПСО. Спасатели вытащили на берег одного из мальчиков.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем Telegram-канале сообщил, что из-подо льда достали 12-летнего школьника. Мальчик прыгал на льдине, когда та перевернулась. После спасения ребенка сразу же передали сотрудникам скорой помощи, а позже доставили в Амурскую областную больницу, где врачи диагностировали у него переохлаждение первой степени.

Двое других подростков помогли друг другу и вылезли из воды без помощи спасателей. По информации с места происшествия, после этого они пытались спасти своего товарища. В итоге, школьники отказались от медицинской помощи и покинули место происшествия самостоятельно.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей 12-летнего мальчика к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Набережная Амура не первый раз за месяц становится местом происшествия. До этого, днем 25 апреля пограничники сняли с льдины иностранку, которая вышла на Амур в невменяемом состоянии. Женщина планировала покончить с собой из-за конфликта с сожителем.