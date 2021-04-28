На майские праздники школы закроются, а детсады – нет

За здоровьем ребят в детсадах будут пристально следить. Фото: благовещенск.рф

Детские сады Благовещенска в долгие майские выходные с 4 по 7 мая будут принимать детей в дежурных группах. Об этом сообщили в администрации города.

- В период дополнительных нерабочих дней в дошкольных образовательных организациях по необходимости откроют дежурные группы. В настоящее время в детских садах анализируется потребность, - проинформировали в мэрии.

Дежурные группы будут работать при условии соблюдения профилактических и противоэпидемических мер. В них усилят «утренний фильтр», а если у ребенка выявят признаки инфекционных заболеваний - его немедленно отстранят.

А вот школьники будут отдыхать с 1 по 11 мая.