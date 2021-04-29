Прокуратура проверила амурскую семью, в которой ребенок выпал из окна

Мальчика с места происшествия увезла скорая. Фото: DepositPhotos

В Благовещенске с четвертого этажа упал шестилетний ребенок. Инцидент произошёл 22 апреля, но мальчик до сих пор остаётся в тяжёлом состоянии. Прокуратура проверила семью, чтобы выяснить подробности случившегося.

Как выяснилось, во время происшествия мама мальчика находилась дома. При этом семья – благополучная, на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит.

- Кроме того, прокуратурой города в ходе проверок по сообщениям о нахождении несовершеннолетних на окнах многоквартирных домов выявлены нарушения в деятельности органов системы профилактики в части недостаточности проводимой профилактической работы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Амурской области. - Представления внесены в комиссию по делам несовершеннолетних и их прав при администрации г. Благовещенска, в МО МВД России «Благовещенский».

Что касается падения мальчика с четвёртого этажа, по этому поводу проводится доследственная проверка. Её также контролирует прокуратура.