Алкоголь не будут продавать в День Победы в Благовещенске

В Благовещенске продажу алкоголя ограничат 9 мая. Об этом сообщили в городском управлении по развитию потребительского рынка и услуг.

- Не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий в местах их проведения, а также на прилегающих к ним территориях в границе 700 метров, - пояснили в учреждении.

В частности, это касается торжественного марша войск, которые пройдут в районе площади Ленина с 10.00 до 11.00. Вторым столь же масштабным мероприятием на площади станет фейерверк, который украсит небо Благовещенска с 21.55 до 22.00.