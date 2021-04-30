12 случаев ковида зафиксировали за сутки в Амурской области

Пандемия никак не желает утихать окончательно. Фото: pixabay.com

В Приамурье 12 человек пополнили список заболевших новой коронавирусной инфекцией. Наличие вируса в их организме обнаружили 30 апреля.

По информации Роспотребнадзора по Амурской области, у семи человек наблюдаются лишь симптомы ОРВИ, у пяти – пневмония, то есть тяжёлая форма коронавируса.

Всего к вечеру 30 апреля в регионе выявлено 22 299 фактов заражения COVID-19, проведено 916 264 исследования. За последние сутки обследовали 1 723 амурчанина.